Блинкена обвинили в неуважении к конгрессу из-за афганских документов

В конгрессе США рассмотрят вопрос о неуважении Блинкена к законодателям

Комитет по иностранным делам палаты представителей рассмотрит вопрос о привлечении к ответственности госсекретаря США Энтони Блинкена за неуважение к конгрессу, говорится на сайте комитета.

Инициатором выступил его председатель Майкл Маккол (республиканец от штата Техас). Заседание, на котором рассмотрят «резолюцию с рекомендацией», запланировано на 7 марта.

Поводом для обращения стал отказ Блинкена «выполнить требования, направленной комитетом в июле» 2023 года.

Комитет на протяжении нескольких месяцев запрашивал у Госдепартамента дополнительные документы о выводе американских сил из Афганистана в 2021 году, отмечает Reuters. В Госдепе, в свою очередь, сообщили о передаче комитету тысяч страниц документов.

Президент США Джо Байден объявил о выводе войск из Афганистана в апреле 2021 года. Они находились там с 2001-го. Решение президент объяснил потерями США: по его словам, почти 2,5 тыс. американцев погибли, более 20 тыс. получили ранения.

Одновременно с выводом американских войск движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) организовало наступление на афганские правительственные силы.

В середине августа они захватили всю территорию Афганистана, а 26 августа в аэропорту Кабула произошел взрыв. Бомбу привел в действие террорист-смертник. Погибли 13 американских военных, еще 18 получили ранения — это были крупнейшие единоразовые потери армии США с 2011 года.