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В Бангладеше при пожаре в ресторане погибли более 40 человек

В результате пожара в ресторане столицы Бангладеша погибли 44 человека

Из-за пожара в ресторане, расположенном в центре столицы Бангладеша, погибли по меньшей мере 44 человека, еще 20 получили ранения, сообщает Dhaka Tribune.

По информации издания, пожар вспыхнул в ресторане на первом этаже семиэтажного торгового центра. Причиной стала утечка газа из баллонов, расположенных на кухне.

На месте работали 13 бригад пожарных, локализовать огонь удалось за два часа, уточняет издание. 

Спасатели эвакуировали около 75 человек, большинство из них были без сознания. Люди не могли покинуть здание из-за задымления на лестничной площадке.

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Портал BDNews уточнят, что большинство пострадавших — сотрудники ресторана, в том числе шеф-повар и его помощник, среди погибших по меньшей мере четверо детей.

Теги
Бангладеш Дакка пожары рестораны
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