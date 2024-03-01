 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Боевую группу НАТО в Румынии преобразуют в бригаду в 2025 году

В 2025 году боевую группу НАТО в Румынии расширят до бригады

В 2025 году боевая группа НАТО в Румынии, дислоцированная в Чинку, будет преобразована в бригаду — ее численность увеличится с 1,3 тыс. до 4 тыс. военных.

Об этом заявил командующий формированием, французский генерал Лоик Жирар, передает Agerpres.

По предварительным данным, это произойдет в мае, во время многонациональных учений Dacian Spring. Военным также передадут 37 танков Leclerc (ранее было 13 единиц) и гаубицы Caesar, добавил генерал.

Боевая группа НАТО расположена на военной базе Чинку в центральной Румынии. Она была создана в 2022 году. Всего в регионе порядка 5 тыс. иностранных военнослужащих.

В НАТО исключили вывод войск из Болгарии и Румынии по требованию России
Политика
Фото:Cristian Cristel / Xinhua / Global Look Press

Москва требует вывести вооруженные силы и технику НАТО с территории стран, которые не были членами альянса в 1997 году. Это, в частности, Румыния, которая вступила в блок только в 2004 году.

В НАТО отклонили требование России, заявив, что это приведет к разделению стран на первый и второй сорт.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
Теги
Румыния НАТО военный контингент
Материалы по теме
МИД оценил заявление главы Пентагона о возможной войне России с НАТО
Политика
Глава Пентагона допустил войну НАТО и России в случае поражения Украины
Политика
NYT узнала, когда в НАТО считают возможным новое контрнаступление Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 98,54 (-0,91) Инвестиции, 29 фев, 17:21 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 90,84 (-1,03) Инвестиции, 29 фев, 17:21
Пентагон заключил контракт с Boeing на $3,4 млрд на поставку 17 самолетов Политика, 01:58
Умер режиссер «Цезарь должен умереть» Паоло Тавиани Общество, 01:46
Байден и Трамп посетили южную границу США на фоне миграционного кризиса Политика, 01:34
Литва ограничила высадку и посадку пассажиров калининградских поездов Политика, 01:30
Глава Пентагона пройдет плановый осмотр в военном госпитале Общество, 01:19
Арестованный в США россиянин признался в контрабанде микроэлектроники Общество, 01:05
Туск пояснил, в каком случае Польша закроет границу для товаров с Украины Политика, 01:03
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Боевую группу НАТО в Румынии преобразуют в бригаду в 2025 году Политика, 00:53
В России появились Ленинградский и Московский военные округа Политика, 00:50
Создатель ChatGPT займется разработкой ИИ для роботов-гуманоидов Технологии и медиа, 00:38
Вступил в силу запрет США на импорт российских алмазов от 1 карата Экономика, 00:36
Кого из звезд футбола ловили на допинге Спорт, 00:30
Власти Воронежа сообщили об отсутствии угрозы из-за беспилотников Политика, 00:24
В России ужесточили правила выдачи ипотеки на первичное и вторичное жилье Финансы, 00:21