В 2025 году боевую группу НАТО в Румынии расширят до бригады

Боевую группу НАТО в Румынии преобразуют в бригаду в 2025 году

В 2025 году боевая группа НАТО в Румынии, дислоцированная в Чинку, будет преобразована в бригаду — ее численность увеличится с 1,3 тыс. до 4 тыс. военных.

Об этом заявил командующий формированием, французский генерал Лоик Жирар, передает Agerpres.

По предварительным данным, это произойдет в мае, во время многонациональных учений Dacian Spring. Военным также передадут 37 танков Leclerc (ранее было 13 единиц) и гаубицы Caesar, добавил генерал.

Боевая группа НАТО расположена на военной базе Чинку в центральной Румынии. Она была создана в 2022 году. Всего в регионе порядка 5 тыс. иностранных военнослужащих.

Москва требует вывести вооруженные силы и технику НАТО с территории стран, которые не были членами альянса в 1997 году. Это, в частности, Румыния, которая вступила в блок только в 2004 году.

В НАТО отклонили требование России, заявив, что это приведет к разделению стран на первый и второй сорт.