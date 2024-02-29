 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Колумбия остановит закупки оружия у Израиля из-за инцидента в Газе

Власти Колумбии перестанут закупать оружие у Израиля из-за ударов по Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Густаво Петро
Густаво Петро (Фото: Luisa Gonzalez / Reuters )

Колубия откажется от закупок оружия у Израиля из-за его действий в секторе Газа, заявил президент Колумбии Густаво Петро.

«Мир должен объявить бойкот [премьер-министру Израиля Биньямину] Нетаньяху. Колумбия останавливает все закупки оружия у Израиля», — написал Петро в соцсети Х.

Это заявление стало реакцией на инцидент в очереди за гуманитарной помощью в секторе Газа утром 29 февраля. «Более 100 палестинцев были убиты Нетаньяху, когда просили еды», — добавил Петро, назвав произошедшее геноцидом и холокостом.

Десятки палестинцев погибли в очереди за гуманитарной помощью в Газе
Политика
Фото:Kosay Al Nemer / Reuters

Утром 29 февраля к юго-западу от города Газа собрались люди в очереди за гуманитарной помощью. Aljazeera писала со ссылкой на очевидцев, что пока они ждали грузовики с гуманитарной помощью, по ним начала стрелять израильская армия. По данным регионального Минздрава, погибли свыше 100 человек, более 750 палестинцев получили ранения.

Израиль приводит иную версию: по данным властей страны десятки жителей Газы погибли из-за давки, возникшей в очереди, и из-за того, что перегруженные грузовики врезались в толпу.

Теги
Колумбия сектор Газа Биньямин Нетаньяху Израиль
Материалы по теме
Генсек ООН Гутерриш осудил инцидент в очереди за гумпомощью в Газе
Политика
В Израиле раскрыли сроки эвакуации палестинцев с юга сектора Газа
Политика
Армия Израиля показала кадры раздачи продовольствия в Газе. Видео
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 98,54 (-0,91) Инвестиции, 29 фев, 17:21 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 90,84 (-1,03) Инвестиции, 29 фев, 17:21
Кого из звезд футбола ловили на допинге Спорт, 00:30
Власти Воронежа сообщили об отсутствии угрозы из-за беспилотников Политика, 00:24
В России ужесточили правила выдачи ипотеки на первичное и вторичное жилье Финансы, 00:21
В России начнут блокировать сайты с методами обхода блокировок Технологии и медиа, 00:15
В России временно запретили экспорт бензина Экономика, 00:10
Краснодарский край впервые обогнал Москву по спросу на жилье Недвижимость, 00:01
Чемпиона мира дисквалифицировали за допинг. Чем запомнилась карьера Погба Спорт, 00:01
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Что изменится в законах в марте Общество, 00:01
ОАК сдвинула сроки поставок новых гражданских самолетов Бизнес, 00:01
Промсвязьбанк и фонд «Наша правда» создали АНО для развития беспилотников Общество, 00:00
Израиль опроверг удары по толпе у гуманитарного конвоя в секторе Газе Политика, 29 фев, 23:59
Шольц объяснил отказ от поставок Украине Taurus риском ударов по Москве Политика, 29 фев, 23:49
Тиньков объявил о закрытии благотворительного фонда из-за иноагентства Политика, 29 фев, 23:42
Шольц исключил отправку военных на Украину Политика, 29 фев, 23:37