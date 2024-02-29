Колумбия остановит закупки оружия у Израиля из-за инцидента в Газе

Густаво Петро (Фото: Luisa Gonzalez / Reuters )

Колубия откажется от закупок оружия у Израиля из-за его действий в секторе Газа, заявил президент Колумбии Густаво Петро.

«Мир должен объявить бойкот [премьер-министру Израиля Биньямину] Нетаньяху. Колумбия останавливает все закупки оружия у Израиля», — написал Петро в соцсети Х.

Это заявление стало реакцией на инцидент в очереди за гуманитарной помощью в секторе Газа утром 29 февраля. «Более 100 палестинцев были убиты Нетаньяху, когда просили еды», — добавил Петро, назвав произошедшее геноцидом и холокостом.

Утром 29 февраля к юго-западу от города Газа собрались люди в очереди за гуманитарной помощью. Aljazeera писала со ссылкой на очевидцев, что пока они ждали грузовики с гуманитарной помощью, по ним начала стрелять израильская армия. По данным регионального Минздрава, погибли свыше 100 человек, более 750 палестинцев получили ранения.

Израиль приводит иную версию: по данным властей страны десятки жителей Газы погибли из-за давки, возникшей в очереди, и из-за того, что перегруженные грузовики врезались в толпу.