Кличко обвинил Раду в дискредитации властей Киева

Кличко: комиссия Рады по Киеву создана для дискредитации властей столицы

Виталий Кличко (Фото: Hendrik Schmidt / dpa / Global Look Press)

Верховная рада Украины создала временную специальную комиссию (ВСК) для изучения работы властей Киева, чтобы манипулировать обществом, заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире телеканала «Киев».

«Я считаю, что ВСК в парламенте создали, чтобы продолжать манипулировать обществом, распространять ложную информацию и дискредитировать столичную власть», — сказал глава города, его слова передает издание «Гордон».

По словам Кличко, киевские власти несколько лет ожидают принятия Радой важных для города законопроектов, например, о сохранении культурного наследия, об ответственности за нарушение комендантского часа и недопуск в укрытие.

«Надеюсь, депутаты проанализируют и эту ситуацию тоже и помогут Киеву, наконец-то приняв эти законопроекты. Главное — чтобы эта комиссия работала ради развития столицы, а не генерирования политических лозунгов и манипуляций», — подчеркнул мэр.

22 февраля Верховная рада создала ВСК для расследования работы властей Киева. Рада назвала целью комиссии изучение вопросов стратегического развития столицы. В частности, в украинском парламенте пообещали проверить работу городской администрации в сфере восстановления жилого фонда и организации работы критической инфраструктуры.