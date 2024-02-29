Число отказов в разрешении на строительство в Подмосковье сократилось в разы

В Подмосковье число отказов в разрешениях на стройки сократилось в разы

Фото: Андрей Любимов / РБК

Количество отказов в выдаче разрешений на строительство сократилось в Московской области с 70 до 20%, сообщила пресс-служба регионального министерства по государственному надзору в строительстве.

В ведомстве уточнили, что количество отказов в выдаче разрешений на стройки сократилось с 70% в 2023 году до 20% по итогам двух месяцев 2024 года. С начала 2024 года за выдачей разрешений или внесением в них изменений обратились 1 тыс. раз, отказано было в 205 случаях. Число отказов уменьшилось благодаря изменению работы Центра содействия строительству Московской области (ЦСС), отметили в министерстве.

Министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян рассказал, что если раньше сотрудники ЦСС только давали инструкции, а оформлением всех документов занимались застройщики, то теперь центр перешел на полноценное сопровождение.

«Наша задача — максимально упростить все процессы для бизнеса, а где-то и подстраховать от возможного получения отказов в выдаче разрешений из-за технических ошибок», — сказал он.

По словам Гарибяна, благодаря изменению принципов работы ЦСС вырос объем строительства нежилых объектов. Так, за январь—февраль 2024 года ведомство выдало 376 разрешений на строительство объектов общей площадью 1,5 млн кв. м, что в 2,5 раза превышает показатель аналогичного периода 2023 года. В 80% случаев разрешение на строительство застройщики получают с первого раза.

Ввод в эксплуатацию построенных объектов теперь тоже проходит значительно быстрее и проще, отметили в министерстве. За первые два месяца 2024 года в Подмосковье ввели в эксплуатацию 153 нежилых объекта общей площадью 472 тыс. кв. м. Это в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

В министерстве подчеркнули, что внедрение «клиентоцентричного подхода» в работу ЦСС позволяет инвесторам быстрее запускать новые проекты, которые приносят новые рабочие места. Так, объем привлеченных инвестиций в первые два месяца составил 31,7 млрд руб. — в четыре раза больше, чем в январе—феврале 2023 года, а количество новых рабочих мест выросло в 2,7 раза — до 3,2 тыс.