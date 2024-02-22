Мэрия анонсировала строительство детсада с игровой зоной на крыше в ЮАО

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Детский сад почти на 100 мест с локацией для игр на крыше планируют ввести в эксплуатацию на юге столицы уже осенью текущего года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Одноэтажное здание площадью порядка 900 кв. м рассчитано на 95 детей в возрасте от двух до семи лет, — уточнил вице-мэр. — Оригинальным решением этого объекта станет эксплуатируемая кровля. Здесь появится плейхаб, где игровая зона займет 327 кв. м».

Глава столичного градостроительного комплекса добавил, что для обеспечения безопасности прогулок на крыше установят ограждение из прозрачного триплекса, высота которого составит более 2 м. Новый детсад появится на улице Автозаводской в составе ЖК FØRST.

По информации застройщика, строители уже полностью завершили возведение здания и выполнили утепление внешних стен. Объект готов к отделочным работам и дальнейшему благоустройству игровых зон.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, возведение социальных объектов выступает в качестве одного из приоритетных аспектов градостроительной политики Москвы.

«Мы особенно тщательно рассматриваем социальные обязательства застройщика при выдаче разрешения на строительство, — подчеркнула глава комитета. — В Москве на 1 тыс. жителей в зависимости от района должно быть 105–124 места в общеобразовательных школах и 46–63 места в детских садах».

Первый заместитель директора — главный архитектор ГБУ «ГлавАПУ» Артем Дедков отметил, что создание качественной среды подразумевает активное строительство объектов социального назначения в пешей доступности от жилых зданий. При этом, по его словам, с каждым годом эти объекты становятся все более адаптивными к запросам времени и современным тенденциям. Ключевые проекты последних лет, целью которых является создание комфортных условий для москвичей, до 25 февраля можно посмотреть на фотовыставке «Город для жизни» в Климентовском переулке, проходящей при поддержке ГБУ «ГлавАПУ».