Путин: требуется нарастить мощность суперкомпьютеров в десять раз к 2030 году

Путин поручил нарастить мощность суперкомпьютеров в десять раз

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

К 2030 году совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров должна увеличиться как минимум в десять раз, заявил президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

«Это абсолютно реалистичная задача», — отметил Путин.

Президент добавил, что всю инфраструктуру экономики данных необходимо развивать, и попросил правительство предложить конкретные меры поддержки компаний и стартапов, производящих оборудование для хранения и обработки данных, а также разрабатывающих программное обеспечение.

С аналогичным требованием Путин выступил в январе. Он поручил до 1 марта разработать и реализовать меры для увеличения вычислительных мощностей суперкомпьютеров в России. В частности, правительство должно разработать механизмы использования архивов государственных и муниципальных органов, а также библиотечных фондов в целях создания наборов данных. Ответственным за комплекс мер Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина.