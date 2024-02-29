Путин поручил нарастить мощность суперкомпьютеров в десять раз
К 2030 году совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров должна увеличиться как минимум в десять раз, заявил президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
«Это абсолютно реалистичная задача», — отметил Путин.
Президент добавил, что всю инфраструктуру экономики данных необходимо развивать, и попросил правительство предложить конкретные меры поддержки компаний и стартапов, производящих оборудование для хранения и обработки данных, а также разрабатывающих программное обеспечение.
С аналогичным требованием Путин выступил в январе. Он поручил до 1 марта разработать и реализовать меры для увеличения вычислительных мощностей суперкомпьютеров в России. В частности, правительство должно разработать механизмы использования архивов государственных и муниципальных органов, а также библиотечных фондов в целях создания наборов данных. Ответственным за комплекс мер Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина.
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