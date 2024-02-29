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Послание Путина Федеральному собранию ,  
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Путин поручил нарастить мощность суперкомпьютеров в десять раз

Путин: требуется нарастить мощность суперкомпьютеров в десять раз к 2030 году
Сюжет
Послание Путина Федеральному собранию
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

К 2030 году совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров должна увеличиться как минимум в десять раз, заявил президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

«Это абсолютно реалистичная задача», — отметил Путин.

Президент добавил, что всю инфраструктуру экономики данных необходимо развивать, и попросил правительство предложить конкретные меры поддержки компаний и стартапов, производящих оборудование для хранения и обработки данных, а также разрабатывающих программное обеспечение.

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Фото:Unsplash

С аналогичным требованием Путин выступил в январе. Он поручил до 1 марта разработать и реализовать меры для увеличения вычислительных мощностей суперкомпьютеров в России. В частности, правительство должно разработать механизмы использования архивов государственных и муниципальных органов, а также библиотечных фондов в целях создания наборов данных. Ответственным за комплекс мер Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина.

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политик, президент России
7 октября 1952 года
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