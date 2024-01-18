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Технологии и медиа ,  
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Путин поручил увеличить мощности российских суперкомпьютеров

Путин: необходимо увеличить вычислительные мощности российских суперкомпьютеров
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Президент Владимир Путин поручил до 1 марта разработать и реализовать меры для увеличения вычислительных мощностей суперкомпьютеров в России. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

«Разработать и реализовать комплекс мер, направленных на увеличение вычислительных мощностей суперкомпьютеров, находящихся в Российской Федерации, определив конкретные параметры увеличения этих мощностей», — говорится в публикации.

К 1 марта правительству поручено разработать механизмы использования архивов государственных и муниципальных органов, библиотечных фондов в целях создания наборов данных.

Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Суперкомпьютеры нужны для быстрых вычислений. Их главное отличие от обычных компьютеров в том, что они выполняют задачи одновременно, а не последовательно. Суперкомпьютеры используют в разных областях, начиная от создания лекарств и заканчивая разработками новых продуктов и технологий.

В октябре 2023 года «Ведомости» со ссылкой на данные АНО «Цифровая экономика» сообщили, что семь российских суперкомпьютеров входят в мировой рейтинг топ-500. У США в нем 150 машин, у Китая — 134. Далее идут Германия с 36 суперкомпьютерами и Япония с 33. По состоянию на июнь 2023 года Россия занимала в рейтинге 12-е место.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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