«Роскосмос» сообщил о выводе на целевые орбиты группы малых спутников
Ракета-носитель «Союз-2.1б», которую утром запустили с космодрома Восточный, вывела на орбиту 17 российских малых спутников компании и один иранский, сообщает «Роскосмос».
«Попутная полезная нагрузка, состоящая из 18 российских и зарубежных малых космических аппаратов, доставлена на целевые орбиты», — говорится в сообщении.
Российские спутники разработаны частной компанией «СПУТНИКС». Среди них — 16 космических аппаратов группировки автоматической идентификационной системы SITRO-AIS, которая помогает отслеживать морские суда, и один аппарат группировки дистанционного зондирования Земли «Зоркий-2М».
Также на орбиту вывели иранский спутник дистанционного зондирования Земли Pars-1.
Около 9:00 29 февраля с космодрома Восточный запустили ракету-носитель «Союз-2.1б». Помимо 18 малых спутников на борту находился гидрометеорологический спутник «Метеор-М» № 2–4. Он предназначен для мониторинга климата и окружающей среды, изучения природных ресурсов Земли, контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве.
Аппарат также может получать информацию с измерительных платформ сбора данных и ретранслировать сигналы от аварийных радиобуев международной спутниковой поисково-спасательной системы «Коспас-Сарсат». Еще «Метеор-М» оснащен оборудованием, которое поможет обеспечить всепогодный радиолокационный мониторинг Северного морского пути, рассказали в «Роскосмосе».
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