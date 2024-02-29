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Технологии и медиа ,  
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Россия запустила ракету с гидрометеорологическим спутником

С космодрома Восточный запустили ракету с гидрометеорологическим спутником

Россия запустила ракету с гидрометеорологическим спутником
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С космодрома Восточный запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» № 2–4 на борту, сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

Запуск произошел в 8:43 мск с площадки 1С космодрома Восточный. Помимо космического аппарата «Метеор-М», на борту находятся еще 18 российских и зарубежных малых спутников.

«Ракета-носитель отработала в штатном режиме, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и в настоящее время выводит космические аппараты на заданные орбиты», — говорится в сообщении.

Как рассказали в «Роскосмосе», аппарат «Метеор-М» № 2–4 предназначен для мониторинга климата и окружающей среды, изучения природных ресурсов Земли, контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве. Спутник также может получать информацию с измерительных платформ сбора данных и ретранслировать сигналы от аварийных радиобуев международной спутниковой поисково-спасательной системы «Коспас-Сарсат».

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«Метеор-М» оснащен бортовым радиолокационным комплексом и гелиогеофизическими приборами, в том числе измерителем коротковолновой отраженной радиации и радиочастотным масс-спектрометром. «[Это] позволит обеспечить всепогодный радиолокационный мониторинг Северного морского пути и расширить номенклатуру контролируемых гелиогеофизических параметров», — добавили в госкорпорации.

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15 февраля «Роскосмос» провел пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-26». Корабль должен был доставить 2 518 кг грузов на Международную космическую станцию. Среди них — материалы для научного эксперимента «Фуллерен» по выращиванию в лабораторном модуле «Наука» кристаллов фуллерита, конструкция из полимерных композиционных материалов с эффектом памяти формы для эксперимента «Перспектива-КМ», аппаратура для эксперимента «Орбита-МГ».

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Ракета «Союз» ракета-носитель Союз спутник космодром Восточный запуск ракеты
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