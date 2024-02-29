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Послание Путина Федеральному собранию ,  
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Путин объявил о запуске нацпроекта «Экономика данных»

Путин объявил о запуске нового нацпроекта «Экономика данных»
Сюжет
Послание Путина Федеральному собранию
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В России запустят новый национальный проект — «Экономика данных», заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

Он пояснил, что новый нацпроект будет направлен на комплексное решение проблем, возникающих при развитии цифровых технологий. Для государства, по словам президента, такие технологии открывают огромные возможности для планирования и управления.

Путин сообщил, что поручил правительству заняться развитием производства оборудования для хранения данных. На новый нацпроект, по словам президента, направят 700 млрд руб. за шесть лет.

Путин объявил о запуске национального проекта «Кадры»
Общество
Фото:Игорь Подгорный / РИА Новости

«Экономика данных» — пятый новый национальный проект, о запуске которого Путин объявил в ходе оглашения послания. Ранее он заявил, что в стране появятся нацпроекты «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России» и «Кадры».

Нацпроекты, по словам президента, включают в себя решение ряда задач. Среди них — снижение уровня бедности среди многодетных семей, продление программы семейной ипотеки, увеличение средней продолжительности жизни (не менее 78 лет к 2030 году) и подготовка около 1 млн специалистов рабочих профессий для высокотехнологических отраслей.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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