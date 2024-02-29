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Послание Путина Федеральному собранию ,  
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Путин анонсировал программу капитального ремонта детских садов и школ

Путин: с 2025 года начнется программа капитального ремонта детских садов и школ
Сюжет
Послание Путина Федеральному собранию
Фото: Иван Ноябрев / ТАСС
Фото: Иван Ноябрев / ТАСС

С 2025 года в России начнется программа капитального ремонта детских садов и школ. Об этом объявил президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

По его словам, власти выделят на программу капремонта детских садов и школ более 400 млрд руб.

Программа капремонта школ также стартует с 2025 года, она будет завершена к 2030 году. После этого здания будут ремонтироваться уже в плановом порядке. Всего, по словам президента, капитального ремонта требуют 18,5 тыс. зданий школ.

Путин также предложил открыть в школах новые медицинские кабинеты в случае необходимости. Он отметил, что они есть только в 65% школ.

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Президент призвал увеличить вдвое выплаты за классное руководство для учителей и кураторов, которые работают в населенных пунктах с населением меньше 100 тыс. человек. Он предложил с 1 сентября 2024 года ввести доплату в 5 тыс. руб. в месяц для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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