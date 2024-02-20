В Подмосковье загорелась крыша двухэтажного дома

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В городе Шатура в Московской области горит кровля двухэтажного дома. Пожар локализован на 400 квадратных метрах, об этом сообщает МЧС России.

«Проводится эвакуация жильцов. Предварительно, никто не пострадал. На месте работают более 50 специалистов и 17 единиц техники», — говорится в сообщении.

