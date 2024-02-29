Песков назвал послание Путина его предвыборной программой
Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию не только как действующий глава государства, но и как кандидат в президенты. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Во многом это будет и программа, с которой кандидат Путин идет [на выборы]», — сказал Песков в эфире «Первого канала» (цитата по «РИА Новости»). Он уточнил, что послание будет длиться более часа.
Президент обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием в 12:00 29 февраля. Мероприятие пройдет в Гостином дворе.
Президент России, согласно ст. 84 российской Конституции, обязан ежегодно выступать с посланием Федеральному собранию. Обращение 2024 года станет для Путина 19-м по счету.
Послание 2023 года стало вторым по длительности — оно продлилось 1 час 45 минут. Самое продолжительное до сих пор выступление было в 2018 году (1 час 55 минут), два самых коротких — в 2004 и 2005 годах (48 минут).
Выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года. В бюллетене будут четыре кандидата: Путин, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (партия «Новые люди»), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ).
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