Песков назвал послание Путина его предвыборной программой

Песков: послание Путина можно будет считать его предвыборной программой

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию не только как действующий глава государства, но и как кандидат в президенты. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Во многом это будет и программа, с которой кандидат Путин идет [на выборы]», — сказал Песков в эфире «Первого канала» (цитата по «РИА Новости»). Он уточнил, что послание будет длиться более часа.

Президент обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием в 12:00 29 февраля. Мероприятие пройдет в Гостином дворе.

Президент России, согласно ст. 84 российской Конституции, обязан ежегодно выступать с посланием Федеральному собранию. Обращение 2024 года станет для Путина 19-м по счету.

Послание 2023 года стало вторым по длительности — оно продлилось 1 час 45 минут. Самое продолжительное до сих пор выступление было в 2018 году (1 час 55 минут), два самых коротких — в 2004 и 2005 годах (48 минут).