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Финансы ,  
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Брокер ВТБ назвал доход клиентов по стратегиям инвестиционных советников

Клиенты брокера ВТБ заработали более 86% за год по стратегии консультирования
ВТБ RU000A0JV3Q3 ₽1 035,52 Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

За 2023 год клиенты брокера ВТБ заработали более 86 и 74% по стратегиям инвестконсультирования на рынке российских акций Advisory Pro и Advisory Lite, что превышает индекс Мосбиржи полной доходности на 32,30 и 20,65% соответственно. Такие результаты обнародованы в рамках Cтратегической недели ВТБ.

В рамках услуги Advisory Lite эксперты брокера ВТБ собирают для клиента инвестпортфель и помогают в его управлении, присылая рекомендации в мобильном приложении. Сервис Advisory Pro предполагает работу с персональным консультантом в форматах «Активная торговля» для спекулятивных операций на рынке или «Стратегический портфель» для формирования долгосрочного портфеля на несколько лет.

В ВТБ рассказали, что на высокую доходность по инвестстратегиям повлияли такие решения, как покупка акций под анонсирование дивидендов, тактический выбор бумаг на основе корпоративных событий и в ожидании финансовых отчетностей, а также краткосрочные спекулятивные операции, направленные как на рост, так и на снижение отдельных акций.

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Фото:Shutterstock

Кроме того, высокую доходность в 2023 году показал робот-советник в приложении «ВТБ Мои Инвестиции». Клиенты, выбравшие ультраагрессивную стратегию робота, за год заработали 69,42%, обогнав индекс Мосбиржи более чем на 15%, сообщили в ВТБ. Руководитель дирекции финансового консультирования ВТБ Сергей Захаров добавил, что робот-советник с момента запуска показал доходность до 140,1%.

В декабре 2022 года ВТБ закрыл сделку по покупке финансовой группы «Открытие» у Центробанка за 340 млрд руб. В июне 2023 года глава ВТБ Андрей Костин сообщил «РБК Инвестициям», что в рамках консолидации двух групп планируется также объединить их брокерские подразделения.

Процесс перевода активов клиентов «Открытие Брокер» (работает под брендом «Открытие Инвестиции») к брокеру «ВТБ Мои Инвестиции» завершился в начале января. Представитель пресс-службы брокерского подразделения ВТБ отметил, что благодаря организации перевода в новогодние праздники клиенты смогли совершать сделки через «ВТБ Мои Инвестиции» с первого торгового дня 2024 года.

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