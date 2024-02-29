Брокер ВТБ назвал регионы, ставшие лидерами по числу новых инвесторов

Фото: Андрей Любимов / РБК

Лидерами по числу новых клиентов брокера ВТБ за последние три года стали Центральный федеральный округ, Приволжье и Сибирь, следует из результатов исследования банка (есть у РБК).

В Центральном округе количество инвесторов выросло на 848 923 человека, в Приволжье — на 359 561, в Сибири — на 246 854.

Городами-лидерами стали:

в Центральном округе — Москва, Воронеж, Белгород, Ярославль и Рязань;

в Приволжье — Казань, Пермь, Самара, Уфа и Нижний Новгород;

в Сибири — Новосибирск, Омск, Иркутск, Красноярск и Барнаул.

При этом в процентном соотношении самый значительный прирост показали Северо-Кавказский федеральный округ (+274%), Южный федеральный округ (+218%) и Приволжье (+216%), отмечают в ВТБ.

Больше половины инвесторов (около 63%) в регионах-лидерах составляют мужчины до 40 лет, среди женщин более активно инвестируют в возрасте от 40 до 60 лет.

В округах-лидерах почти половину портфеля клиентов составляют акции (больше всего в Южном округе — 54%). Самыми популярными стали акции «Газпрома», ЛУКОЙЛа, ВТБ, Сбербанка, «Роснефти», а также паи биржевого фонда денежного рынка «Ликвидность» с ежедневной капитализацией процентов.

В сентябре 2023 года РБК проводил опрос среди читателей об их инвестициях. В среднем в убытках по итогам года признались 27% опрошенных, ответ «не заработал, но и не потерял» выбрали 32%, а 41% респондентов сообщили, что по итогам года им удалось заработать.

Среди инструментов для инвестирования сбережений наиболее популярными стали биржевые инструменты — ими пользуются 67% опрошенных. Следом идет банковский депозит (59%). Недвижимость предпочитают 29% участников опроса, еще 19% проголосовали за доллары в обменниках. В физическое золото вкладывались 6% опрошенных, еще 3% выбрали альтернативные инвестиции (вино, искусство и прочее).

Отвечая на вопрос о влиянии на них событий 2022 года, больше половины респондентов (53%) рассказали, что пострадали от заморозки иностранных ценных бумаг. Не пострадали от блокировки активов 47% опрошенных.