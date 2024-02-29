Захарова прокомментировала соглашения о безопасности Запада с Киевом
Подписание Парижем и Берлином соглашения о безопасности с Киевом не влияет на отношения с Россией, они и так на «беспрецедентно низком уровне», заявила представитель МИД России Мария Захарова.
«Соглашения Киева и стран Запада по безопасности ничего не меняют по существу, они лишь констатируют то, что давно происходит на практике», — добавила Захарова (цитата по «РИА Новости»).
Франция вслед за Германией 16 февраля стала третьей страной из G7, которая заключила с Украиной договор о гарантиях безопасности. За исключением сумм помощи, соглашение аналогично тем, что Киев подписал с Лондоном и Берлином. За несколько часов до этого Зеленский подписал аналогичный документ с канцлером Германии Олафом Шольцем, а за месяц до этого — в Киеве с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
Премьер-министр Италии Мелони рассказала о своих тайных мечтах
Пашинян объяснил решение о заморозке участия в ОДКБ
Дуров пообещал владельцам Telegram-каналов 50% от стоимости рекламы
Приднестровье обратилось к России за помощью. Подробности
В Мексике началось извержение вулкана. Видео
В Подмосковье электричка сошла с рельсов. Видео
Урсула фон дер Ляйен призвала Европу готовиться к риску «более масштабной войны»
ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка
В России анонсировали продажи электрического кроссовера. Цена в Китае – 1,1 млн руб.
Samsung показал надеваемый на запястье смартфон. Видео
Считаем дивиденды «Сбера». Сколько банк заплатит за 2023 год?
Биржевая цена какао-бобов зашкаливает. Что случилось?
МВД попросило заочно арестовать блогера-миллионника. В чем его обвиняют?