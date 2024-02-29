Захарова прокомментировала соглашения о безопасности Запада с Киевом

Мария Захарова (Фото: Сергей Петров / NEWS.RU / Global Look Press)

Подписание Парижем и Берлином соглашения о безопасности с Киевом не влияет на отношения с Россией, они и так на «беспрецедентно низком уровне», заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Соглашения Киева и стран Запада по безопасности ничего не меняют по существу, они лишь констатируют то, что давно происходит на практике», — добавила Захарова (цитата по «РИА Новости»).

Франция вслед за Германией 16 февраля стала третьей страной из G7, которая заключила с Украиной договор о гарантиях безопасности. За исключением сумм помощи, соглашение аналогично тем, что Киев подписал с Лондоном и Берлином. За несколько часов до этого Зеленский подписал аналогичный документ с канцлером Германии Олафом Шольцем, а за месяц до этого — в Киеве с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.