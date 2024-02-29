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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав зарегистрировал обновленный «Спутник V»

Гинцбург: Минздрав зарегистрировал вакцину «Спутник V» с обновленным составом
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Пандемия коронавируса

Минздрав России зарегистрировал двухкомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник V» с обновленным составом, сообщил «РИА Новости» директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Обновленный «Спутник V» получил регистрацию, внесены соответствующие изменения в инструкцию», — сказал он.

Ученый отметил, что регистрация «Спутника V» дала возможность перейти к испытаниям обновленной вакцины на подростках. Ранее обновленный «Спутник Лайт» не проходил регистрацию для такого тестирования. По словам Гинцбурга, ожидается, что исследования «Спутника V» с участием подростков будут закончены в конце марта.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Минздрав сообщил о регистрации однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом в декабре. Вакцина прошла клинические испытания, «в ходе которых показала благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, а также низкую частоту значимых побочных эффектов». Новый препарат начали поставлять в регионы.

В конце декабря ВОЗ сообщила о более чем 50-процентном росте заболеваемости Covid-19 в мире за месяц. Для России этот показатель был выше — 130%. По данным организации, с 20 ноября по 17 декабря в стране было выявлено 279,4 тыс. новых случаев заражения инфекцией.

В России за прошлую неделю, с 19 по 25 февраля, госпитализировали 2970 человек с симптомами COVID. Умерли 65 пациентов. Выздоровели за тот же период 26 930 человек. Больше всего заболевших выявили в Москве (665), Санкт-Петербурге (257), Краснодарском крае (163), Татарстане (118) и Пензенской области (76).

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Теги
Александр Гинцбург Спутник V вакцинация от COVID-19
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