На Кубани нашли мертвыми свыше 2 тыс. голубей
Более 2 тыс. мертвых голубей вида вяхирь нашли в Динском районе Краснодарского края, сообщило региональное министерство природных ресурсов.
Туши 2055 птиц обнаружили в лесополосе 27 февраля.
Инспекторы охотнадзора подали заявление в отделение МВД. Для установления причин гибели взяты необходимые пробы, павших птиц уничтожили.
Вяхирь — это дикий голубь, по размерам крупнее других подвидов. У него голубо-серое оперение с красной или розовой грудью, а в полете видны поперечные белые полоски на крыльях.
В конце февраля 2021 года жители Краснодарского края начали публиковать в соцсетях видео с пляжей, усеянных мертвыми птицами. Местные власти отказались считать смерти массовыми и объяснили их гибель тремя факторами: погодой, отсутствием кормовой базы и естественным отбором.
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