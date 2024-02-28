На Кубани нашли мертвыми свыше 2 тыс. голубей

Вяхирь (Фото: Roman Köhler / Wikimedia Commons)

Более 2 тыс. мертвых голубей вида вяхирь нашли в Динском районе Краснодарского края, сообщило региональное министерство природных ресурсов.

Туши 2055 птиц обнаружили в лесополосе 27 февраля.

Инспекторы охотнадзора подали заявление в отделение МВД. Для установления причин гибели взяты необходимые пробы, павших птиц уничтожили.

Вяхирь — это дикий голубь, по размерам крупнее других подвидов. У него голубо-серое оперение с красной или розовой грудью, а в полете видны поперечные белые полоски на крыльях.

В конце февраля 2021 года жители Краснодарского края начали публиковать в соцсетях видео с пляжей, усеянных мертвыми птицами. Местные власти отказались считать смерти массовыми и объяснили их гибель тремя факторами: погодой, отсутствием кормовой базы и естественным отбором.