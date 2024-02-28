На западе Украины школы перейдут на очное обучение к сентябрю
Все школы Украины к западу от Киева в новом учебном году перейдут на офлайн-обучение, заявил замминистра образования и науки Михаил Винницкий.
«К западу от Киева все заведения должны до сентября выйти в офлайн. Однозначно все», — сказал он (цитата по «Зеркалу недели»).
Винницкий добавил, что во многих случаях занятия будут проходить в несколько смен, однако очное обучение — приоритет для Минобразования.
Замминистра подчеркнул, что таких изменений не будет в Харькове, Запорожье, Одессе и Николаеве, где идут активные боевые действия.
После начала военной операции России на Украине действует военное положение, которое регулярно продлевают. Многие школы перешли на дистанционное обучение.
Перед началом 2023–2024 учебного года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в школах действуют три формата обучения: очный, онлайн или смешанный — все зависит от ситуации в сфере безопасности.
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