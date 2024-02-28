В Молдавии объяснили требование военных об учете машин

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В Молдавии ведется учет технических и материальных ресурсов предприятий, отчеты по этому поводу ежегодно направляются в военные центры, заявила представитель Минобороны Алла Дьякону, передает Newsmaker.

Так она прокомментировала сообщения о планируемом сборе машин и техники с предприятий в случае мобилизации. 27 февраля в местных телеграм-каналах появилось фото приказа Минобороны, направленного на одно из местных предприятий. В документе говорилось, что в случае объявления мобилизации в стране компания должна сдать армии все имеющиеся в распоряжении автомобили и запчасти. Технику нужно будет сдать не позднее чем через два часа после объявления о мобилизации.

Представитель молдавского Минобороны Дьякону подтвердила достоверность документа и объяснила, что военно-территориальные центры страны в соответствии с законодательством ведут учет транспортных средств, находящихся под управлением экономических агентов и госучреждений. Также это делается «в целях обновления информации», добавила она.

«Для определения количества товаров, которые могут быть реквизированы, <...> экономические агенты, государственные учреждения обязаны ежегодно до конца первого квартала передавать в военные центры и службы мобилизации данные о существовании и состоянии реквизируемых товаров. Отметим, что действие проводится ежегодно», — отметила Дьякону.

Сообщения о приказе Минобороны Молдавии появились на фоне обращения депутатов непризнанной республики Приднестровье к российским Совету Федерации и Госдуме с просьбой принять меры в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии. Речь идет о новом Таможенном кодексе Кишинева, в котором отменили таможенные льготы для компаний Приднестровья. По оценкам Минэкономразвития республики, годовой ущерб от этих мер составит $12–30 млн.

Позднее глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев уточнил, что Тирасполь прежде всего ожидает от Москвы дипломатической поддержки.

В Молдавии обращение Приднестровья к России назвали пропагандой. В российском МИДе заявили, что защита интересов жителей Приднестровья является одним из приоритетов Москвы.