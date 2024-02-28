В центре Москвы перекроют часть улиц до окончания послания Путина
На некоторых улицах в центре Москвы перекроют движение автомобилей до окончания послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает дептранс.
Жителям столицы посоветовали воспользоваться общественным транспортом.
Движение перекроют с 05:00 мск до окончания мероприятия:
- на улице Варварка от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста;
- на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади;
- на улице Москворецкая от Большого Каменного моста до Кремлевской набережной;
- на площади Васильевский Спуск;
- на Большом Москворецком мосту от улицы Варварка до Лубочного переулка;
- в проезде от улицы Ильинка до улицы Варварка.
«Также с 00:01 до окончания мероприятия на улицах Ильинка, Варварка и Москворецкая будет временно запрещена парковка», — говорится в публикации.
Путин огласит послание к Федеральному собранию 29 февраля. Мероприятие пройдет в Гостином дворе, расположенном на ул. Ильинке, начало запланировано на 12:00 мск. В Кремле отказались называть темы, которые президент затронет в обращении.
Послание покажут в сети кинотеатров «Синема 5», расположенных в 17 городах России, сообщил РБК руководитель отдела коммуникаций организации Артем Павловский. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это тем, что послание востребовано среди зрителей.
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