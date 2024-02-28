Дептранс: в центре Москвы перекроют движение до завершения послания президента

В центре Москвы перекроют часть улиц до окончания послания Путина

Фото: Максим Чурусов / ТАСС

На некоторых улицах в центре Москвы перекроют движение автомобилей до окончания послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает дептранс.

Жителям столицы посоветовали воспользоваться общественным транспортом.

Движение перекроют с 05:00 мск до окончания мероприятия:

на улице Варварка от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста;

на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади;

на улице Москворецкая от Большого Каменного моста до Кремлевской набережной;

на площади Васильевский Спуск;

на Большом Москворецком мосту от улицы Варварка до Лубочного переулка;

в проезде от улицы Ильинка до улицы Варварка.

Фото: DtOperativno / Telegram

«Также с 00:01 до окончания мероприятия на улицах Ильинка, Варварка и Москворецкая будет временно запрещена парковка», — говорится в публикации.

Путин огласит послание к Федеральному собранию 29 февраля. Мероприятие пройдет в Гостином дворе, расположенном на ул. Ильинке, начало запланировано на 12:00 мск. В Кремле отказались называть темы, которые президент затронет в обращении.

Послание покажут в сети кинотеатров «Синема 5», расположенных в 17 городах России, сообщил РБК руководитель отдела коммуникаций организации Артем Павловский. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это тем, что послание востребовано среди зрителей.