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Послание Путина Федеральному собранию ,  
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В центре Москвы перекроют часть улиц до окончания послания Путина

Дептранс: в центре Москвы перекроют движение до завершения послания президента
Сюжет
Послание Путина Федеральному собранию
Фото: Максим Чурусов / ТАСС
Фото: Максим Чурусов / ТАСС

На некоторых улицах в центре Москвы перекроют движение автомобилей до окончания послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает дептранс.

Жителям столицы посоветовали воспользоваться общественным транспортом.

Движение перекроют с 05:00 мск до окончания мероприятия:

  • на улице Варварка от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста;
  • на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади;
  • на улице Москворецкая от Большого Каменного моста до Кремлевской набережной;
  • на площади Васильевский Спуск;
  • на Большом Москворецком мосту от улицы Варварка до Лубочного переулка;
  • в проезде от улицы Ильинка до улицы Варварка.

Фото: DtOperativno / Telegram
Фото: DtOperativno / Telegram

«Также с 00:01 до окончания мероприятия на улицах Ильинка, Варварка и Москворецкая будет временно запрещена парковка», — говорится в публикации.

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Путин огласит послание к Федеральному собранию 29 февраля. Мероприятие пройдет в Гостином дворе, расположенном на ул. Ильинке, начало запланировано на 12:00 мск. В Кремле отказались называть темы, которые президент затронет в обращении.

Послание покажут в сети кинотеатров «Синема 5», расположенных в 17 городах России, сообщил РБК руководитель отдела коммуникаций организации Артем Павловский. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это тем, что послание востребовано среди зрителей.

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Теги
Послание президента к Федеральному Собранию Москва Дептранс перекрытие движения
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