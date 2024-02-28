РКН обжалует решение суда о незаконной блокировке аккаунта Крида в Twitch
Судебное решение о незаконности блокировки аккаунта российского певца Егора Крида (Булаткина) на стриминговой платформе Twitch будет обжаловано, сообщила РБК пресс-служба Роскомнадзора.
Накануне, 27 февраля, суд признал незаконной блокировку аккаунта Крида. Его адвокат Владислав Подшибякин сообщил РБК, что ФНС не смогла подтвердить, что артист рекламирует азартные игры, и суд согласился с тем, что «никакой рекламы и в помине нет».
«Судебное решение будет обжаловано, так как ведомства действовали в соответствии с действующим законодательством о защите информации», — сообщили РБК в надзорном ведомстве.
В апреле 2023 года Роскомнадзор заблокировал ряд каналов на Twitch, в том числе и аккаунт Крида, из-за рекламы казино.
ФНС признала информацию запрещенной к распространению, после чего надзорное ведомство внесло аккаунт в реестр запрещенной информации и потребовало от владельца интернет-сервиса удалить материалы.
После исполнения условий, поставленных Роскомнадзором, канал исключили из реестра запрещенных, уточнили в ведомстве.
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