РКН обжалует решение суда о незаконной блокировке аккаунта Крида в Twitch

Егор Крид (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Судебное решение о незаконности блокировки аккаунта российского певца Егора Крида (Булаткина) на стриминговой платформе Twitch будет обжаловано, сообщила РБК пресс-служба Роскомнадзора.

Накануне, 27 февраля, суд признал незаконной блокировку аккаунта Крида. Его адвокат Владислав Подшибякин сообщил РБК, что ФНС не смогла подтвердить, что артист рекламирует азартные игры, и суд согласился с тем, что «никакой рекламы и в помине нет».

«Судебное решение будет обжаловано, так как ведомства действовали в соответствии с действующим законодательством о защите информации», — сообщили РБК в надзорном ведомстве.

В апреле 2023 года Роскомнадзор заблокировал ряд каналов на Twitch, в том числе и аккаунт Крида, из-за рекламы казино.

ФНС признала информацию запрещенной к распространению, после чего надзорное ведомство внесло аккаунт в реестр запрещенной информации и потребовало от владельца интернет-сервиса удалить материалы.

После исполнения условий, поставленных Роскомнадзором, канал исключили из реестра запрещенных, уточнили в ведомстве.