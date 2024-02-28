Власти Краснодара объяснили громкий звук над городом

Краснодар (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Причиной громкого звука, который услышали жители Краснодара, стало преодоление самолетом звукового барьера. Об этом сообщил муниципальный центр управления городом в своем телеграм-канале.

«Жители нескольких районов снова услышали громкий звук. Причина — преодоление самолетом звукового барьера», — говорится в сообщении.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы города, информации о взрывах и разрушениях не поступало.

Издание 93.ru сообщает, что жители Краснодара услышали громкий звук около 15:28. Очевидцы рассказали изданию, что видели в небе самолет.

Жители Краснодара также услышали громкий звук накануне днем. По данным издания, громче всего он был в микрорайонах Комсомольском и Музыкальном, Пашковке, Черемушках и центре. Следом в небе некоторые увидели белый след от самолета, пишет 93.ru.