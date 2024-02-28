Кремль назвал беспочвенными опасения об опасности соседства с Россией
Опасения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана беспочвенны, Россия не представляет опасности для государств, которые не относятся к ней враждебно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал слова Орбана о том, что Венгрия не хотела бы иметь общую границу с Россией.
«Россия не представляет опасность собой, вопреки тому, что сейчас с завидным постоянством повторяют в Евросоюзе, ни для каких государств, которые не относятся враждебно к России, которые не пытаются стать антироссией. Поэтому опасения на этот счет беспочвенны», — сказал Песков.
Он отметил, что Россия лишь пытается обеспечить безопасность «для себя и для своих детей».
27 февраля в Праге на встрече лидеров правительств стран-членов Вишеградской четверки, или V4 (объединение Польши, Чехии, Словакии и Венгрии), Орбан заявил, что Венгрия не хочет иметь общую границу с Россией, так как у нее остались «плохие воспоминания» об этом периоде (Венгерская республика граничила на северо-востоке с СССР).
«Одним из важнейших принципов национальной безопасности Венгрии является то, что к востоку от нас должно быть образование, расположенное между Россией и Венгрией. Таким образом, мы также помогаем Украине из-за национальных интересов Венгрии», — объяснил глава венгерского правительства (цитата по Ujszo).
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