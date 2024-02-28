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РЖД пустили поезда по второму пути на перегоне БАМа Ларба — Лумбир

РЖД открыли движение поездов по второму пути на перегоне БАМа Ларба — Лумбир
Фото: telerzd / Telegram
Фото: telerzd / Telegram

РЖД открыли движение поездов по второму пути на перегоне станция Ларба — разъезд Лумбир в Амурской области, находящемся на линии Байкало-Амурской магистрали (БАМ) Хани — Тында. Об этом холдинг сообщил в своем телеграм-канале.

«Строительство вели на участках вечной мерзлоты в экстремальных погодных условиях. Порой температура опускалась ниже 50°C», — отметили в РЖД.

В компании сообщили, что за два года строительства железнодорожники уложили 12,5 км пути и четыре стрелочных перевода, протянули 75 км линий автоблокировки и связи, а также построили семь мостов и отсыпали 43 тыс. куб. м земляного полотна.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Рабочие также сделали охлаждающую наброску — насыпали на откосы вдоль дороги прочные камни. Это поможет сохранить вечную мерзлоту в основании магистрали даже во время жары, что предотвратит просадку рельсового полотна и повысит безопасность перевозок, объяснили в РЖД.

В середине февраля компания отчиталась о завершении строительства двухпутного участка на перегоне Улак — Верхнезейск в Амурской области. В РЖД отметили, что обновленный участок магистрали находится на линии Улак — Февральск, по которой везут грузы в направлении портов и погранпереходов на Дальнем Востоке.

Новая инфраструктура на перегоне Улак — Верхнезейск увеличит его пропускную способность в два раза, сообщил холдинг. Как заявили в РЖД, после завершения модернизации всей линии Улак — Февральск на ней будет возможно перевозить более 50 млн т грузов в год.

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