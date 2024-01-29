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Пропускную способность Восточного полигона расширят до 270 млн т

Пропускную способность Восточного полигона расширят до 270 млн т
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Рабочая группа по определению параметров третьего этапа развития Восточного полигона одобрила согласованные предложения РЖД и грузоотправителей по дополнительным мероприятиям развития Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) железнодорожных магистралей. Благодаря реализации этих предложений пропускная способность Восточного полигона увеличится с 255 млн т до «не менее чем» 270 млн т грузов в год. Об этом РБК сообщил представитель первого вице-премьера Андрея Белоусова, который в понедельник, 29 января, провел заседание группы.

На заседании рассматривались предложения грузоотправителей по оптимизации технологических и организационных решений, а также по первоочередным вопросам инвестпроекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба с развитием пропускных и провозных способностей (третий этап)». В результате обсуждения «единогласно» были одобрены предложения грузоотправителей и РЖД.

«Реализация предложенных мероприятий позволит удовлетворить потребности грузоотправителей в увеличении пропускной способности Восточного полигона с 255 млн тонн до не менее 270 млн тонн грузов», — говорится в сообщении. Как пояснили в пресс-службе РЖД, эти предложения включают в себя строительство на БАМ сплошных вторых путей, дублеров Северомуйского, Кузнецовского и Кодарского тоннелей, а также моста через Амур.

«Совместно с грузоотправителями были рассмотрены различные предложения по необходимым мероприятиям. Проведена тщательная их оценка с определением эффектов от развития каждого отдельного участка. В расчет взяты интересы всех грузоотправителей», — добавил представитель РЖД.

Кроме того, реализация предложенных сторонами мер поможет сбалансировать развитие железнодорожной инфраструктуры с функционированием портов Приморья и Хабаровского края, железнодорожными пунктами пропуска через государственную границу России.

«Считаем, что реализация предложений грузоотправителей позволит резко снизить — практически в два раза — инвестиционные затраты при создании дополнительной провозной мощности», — отметил Андрей Белоусов.

По итогам обсуждения РЖД и членам рабочей группы поручено оперативно сформировать актуализированный перечень участков проекта с учетом предложений потребителей услуг холдинга. Совместно с Главгосэкспертизой необходимо также определить параметры стоимости таких участков, сроки и механизм реализации обновленных мероприятий, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

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Виктория Елетина
РЖД Андрей Белоусов БАМ Транссиб
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