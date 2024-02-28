 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Песков заявил, что не знает об описанной Wired попытке слежки за Путиным

Песков: в Кремле не знали об информации Wired о попытке США следить за Путиным
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

В Кремле не знакомы с информацией Wired о попытках американских спецслужб следить за президентом России Владимиром Путиным через смартфоны его окружения. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

«Нам неизвестно, что именно таким образом [пытались следить]. Я не знаю, на чем основывается эта информация. Мы не знаем о компаниях, которые там упомянуты», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Журнал Wired, ссылаясь на книгу журналиста Байрона Тау «Средства контроля», которая вышла 27 февраля, рассказал о программе для отслеживания местоположения людей, в том числе мировых лидеров, с помощью их мобильных телефонов. По данным издания, ПО разработала американская компания PlanetRisk — небольшой стартап, связанный с властями и спецслужбами США.

Wired написал о попытке спецслужб США следить за Путиным через Locomotive
Политика
Владимир Путин

В статье говорится, что PlanetRisk пыталась отследить устройства, которые принадлежали водителям, сотрудникам службы безопасности, помощникам и другому «вспомогательному персоналу» из окружения Путина.

В компании сделали вывод, что таким образом могут следить и за перемещениями самого президента. Путин в 2021 году рассказывал, что у него нет мобильного телефона.

Канцлер Австрии допустил мирные переговоры по Украине с участием Путина

Шольц выступил против поставок Украине дальнобойных ракет. Подробности

Актера из «Глухаря» заочно приговорили к пожизненному сроку

Боррель признал «окончательное завершение эпохи доминирования Запада»

Путин подписал закон о самозапрете на получение кредитов. Как это будет работать

Протестующие фермеры заблокировали движение в Брюсселе. Видео

В правительстве одобрили создание в России гибридных колоний. Что это такое

Снегопады продолжатся: в Гидрометцентре дали прогноз на март

У дилеров появились французские машины китайской сборки. Названы цены

ТНТ перезапустит «Наша Russia». Что известно

Почему карьера в России заканчивается в 30 лет

Сколько дивидендов заплатит Мосбиржа? Расчет «РБК Инвестиций»
Теги
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин США слежка
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
В Британии обеспокоились расширением «шпионской хартии»
Политика
Telegraph узнал, что Лондон заподозрил Китай в слежке через электромобили
Политика
Президент Чехии Петр Павел объяснил предложение о слежке за россиянами
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 99,92 (-0,26) Инвестиции, 27 фев, 16:39 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 92,04 (-0,59) Инвестиции, 27 фев, 16:39
ПСБ и МАДИ подписали соглашение о совместных образовательных программах Пресс-релиз, 13:27
Минобороны сообщило о взятии под контроль села Петровское под Авдеевкой Политика, 13:27
Акции Beyond Meat взлетели на фоне публикации финансовой отчетности Инвестиции, 13:22
Мбаппе встретился с Макроном и эмиром Катара на званном ужине Спорт, 13:21
Путин, Медведев и Собянин простились с главой Верховного суда Политика, 13:18
Экспаты из стран БРИКС вместо западных: что арендуют иностранцы в Москве Недвижимость, 13:11
Без шума и толпы: квартиры с московской пропиской и окнами на природу РБК и ПИК, 13:10
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Адель объявила о временном уходе со сцены из-за проблем со здоровьем Life, 13:07
Экс-сотрудника ФСБ задержали по делу Merlion Общество, 13:05
Песков заявил о вызревании внутри Украины процессов, раскачивающих страну Политика, 13:04
В каких случаях ваша программа лояльности станет поводом для исков Pro, 13:02
Что такое эзотерика, почему в нее верят и может ли эзотерика навредить Социальная экономика, 13:02
В Москве задержали подозреваемых в изнасиловании студента вуза Общество, 12:55
Курс биткоина превысил $59 тыс. впервые с 2021 года Крипто, 12:53