Песков: в Кремле не знали об информации Wired о попытке США следить за Путиным

Песков заявил, что не знает об описанной Wired попытке слежки за Путиным

Дмитрий Песков (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

В Кремле не знакомы с информацией Wired о попытках американских спецслужб следить за президентом России Владимиром Путиным через смартфоны его окружения. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

«Нам неизвестно, что именно таким образом [пытались следить]. Я не знаю, на чем основывается эта информация. Мы не знаем о компаниях, которые там упомянуты», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Журнал Wired, ссылаясь на книгу журналиста Байрона Тау «Средства контроля», которая вышла 27 февраля, рассказал о программе для отслеживания местоположения людей, в том числе мировых лидеров, с помощью их мобильных телефонов. По данным издания, ПО разработала американская компания PlanetRisk — небольшой стартап, связанный с властями и спецслужбами США.

В статье говорится, что PlanetRisk пыталась отследить устройства, которые принадлежали водителям, сотрудникам службы безопасности, помощникам и другому «вспомогательному персоналу» из окружения Путина.

В компании сделали вывод, что таким образом могут следить и за перемещениями самого президента. Путин в 2021 году рассказывал, что у него нет мобильного телефона.