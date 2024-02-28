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Военная операция на Украине ,  
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Китай после слов о войсках на Украине призвал к разрядке напряженности

Китай после слов Макрона об Украине призвал создать условия для прекращения огня
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Китай призывает все стороны конфликта на Украине создать условия для ослабления напряженности и прекращения огня, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге, комментируя слова о возможности отправки войск Запада на Украину.

«Мы призываем все стороны достичь консенсуса и создать условия для ослабления напряженности, содействовать прекращению огня и боевых действий», — сказала представитель китайского МИДа (цитата по ТАСС).

Мао Нин также добавила, что Китай «продолжит играть конструктивную роль» в политическом урегулировании конфликта.

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Ввод войск на Украину ранее допустил президент Франции Эмманюэль Макрон после саммита в Париже. Он заявил, что пока нет консенсуса относительно отправки наземных войск «официальным, предполагаемым и одобренным образом», но «в будущем ничего исключать нельзя».

В Минобороны Франции позже объяснили, что отправка войск на Украину обсуждалась в ходе дискуссии по расширению помощи Киеву, например в разминировании, и это не означает вступления в бои с российскими силами.

При этом многие западные страны отвергли идею отправки своих военных на Украину, в частности Германия, Италия, Польша, Швеция и друие.

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В Кремле заявили о неизбежности конфликта с Россией, если военные стран НАТО появятся на территории Украины.

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Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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