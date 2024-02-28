Около 2 тыс. студентов получат по ₽1 млн на реализацию своих стартапов
В 2024 году 2 тыс. студентов получат по гранту в размере 1 млн руб. на реализацию своих технологических стартапов в рамках конкурса Минобрнауки России. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.
По словам вице-премьера, акцент будет сделан на поддержке проектов в ключевых для российской экономики сферах. Стартапы должны соответствовать одному из семи тематических направлений:
- цифровые технологии,
- медицина и технологии сбережения здоровья,
- химические технологии и новые материалы,
- новые приборы и интеллектуальные производственные технологии,
- биотехнологии,
- ресурсосберегающая энергетика,
- креативные индустрии.
Конкурс «Студенческий стартап» проводится в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». В нем могут принять участие студенты бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, в том числе иностранные граждане.
К работе над отобранными проектами можно привлекать школьников и учащихся колледжей. В случае победы в конкурсе студенты должны будут зарегистрировать юридическое лицо, разработать бизнес-план и запустить сайт своего стартапа.
В декабре 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» и другие программы и стартап-студии охватили уже больше 90 тыс. российских студентов. Он также напомнил, что молодые россияне, у которых «растет серьезный бизнес», могут поучаствовать в правительственной программе «Взлет — от стартапа до IPO».
«Она предполагает комплексную финансовую и нефинансовую поддержку с момента выращивания перспективной идеи. И до стадии выхода компании на рынок капитала», — уточнил Мишустин. По словам премьера, помощью уже воспользовались свыше 140 высокотехнологичных предприятий из 34 регионов России.
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