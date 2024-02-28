Около 2 тыс. студентов получат по ₽1 млн на реализацию своих стартапов

Фото: Марина Круглякова / ТАСС

В 2024 году 2 тыс. студентов получат по гранту в размере 1 млн руб. на реализацию своих технологических стартапов в рамках конкурса Минобрнауки России. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

По словам вице-премьера, акцент будет сделан на поддержке проектов в ключевых для российской экономики сферах. Стартапы должны соответствовать одному из семи тематических направлений:

цифровые технологии,

медицина и технологии сбережения здоровья,

химические технологии и новые материалы,

новые приборы и интеллектуальные производственные технологии,

биотехнологии,

ресурсосберегающая энергетика,

креативные индустрии.

Конкурс «Студенческий стартап» проводится в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». В нем могут принять участие студенты бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, в том числе иностранные граждане.

К работе над отобранными проектами можно привлекать школьников и учащихся колледжей. В случае победы в конкурсе студенты должны будут зарегистрировать юридическое лицо, разработать бизнес-план и запустить сайт своего стартапа.

В декабре 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» и другие программы и стартап-студии охватили уже больше 90 тыс. российских студентов. Он также напомнил, что молодые россияне, у которых «растет серьезный бизнес», могут поучаствовать в правительственной программе «Взлет — от стартапа до IPO».

«Она предполагает комплексную финансовую и нефинансовую поддержку с момента выращивания перспективной идеи. И до стадии выхода компании на рынок капитала», — уточнил Мишустин. По словам премьера, помощью уже воспользовались свыше 140 высокотехнологичных предприятий из 34 регионов России.