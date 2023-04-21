В Москве создадут первый в РФ реестр стартапов и технологических компаний

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В столице появится первый в России реестр стартапов и технологических компаний, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Он поможет оказывать адресную и максимально эффективную помощь предприятиям высокотехнологичного сектора.

«Предприятиям из списка будет проще воспользоваться городскими субсидиями и льготами, — подчеркнул глава города. — Разработаем для них специализированные инструменты финансовой и нефинансовой поддержки».

В реестр войдут столичные компании, которые имеют патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы или программное обеспечение, инвестируют в исследования и разработки, а также привлекают венчурный капитал в развитие бизнеса.

Мэр добавил, что подать заявку на включение в реестр и увидеть сформированный список можно будет на сайте i.moscow.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что Москва стала лидером среди мировых мегаполисов по инновационной привлекательности. В частности, авторами рейтинга из Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ был отмечен запуск в столице России самой масштабной в мире программы пилотного тестирования. За четыре года было инициировано свыше 330 тестирований, 250 из которых завершены.