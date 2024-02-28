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ВТБ отчитался о росте на четверть объемов гарантий предпринимателям

ВТБ: в 2023 году клиенты среднего и малого бизнеса оформили 21,5 тыс. гарантий
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В 2023 году клиенты среднего и малого бизнеса оформили в ВТБ 21,5 тыс. гарантий и аккредитивов, на четверть больше, чем в 2022-м, сообщил руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса, старший вице-президент банка Руслан Еременко. Об этом он сказал в рамках «Стратегической недели ВТБ».

«Гарантийный рынок продолжает расти на фоне увеличения объема госзакупок и числа активных поставщиков в сегменте среднего и малого бизнеса», — объяснил Еременко. По его словам, в кредитной организации создали механизм предоставления гарантий, большинство которых клиентам выдали по экспресс-технологии с ускоренным принятием решения в 2023 году.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Объем выдачи документарных продуктов за 2023-й вырос по сравнению с 2022-м на 30%, до 672,3 млрд руб., а гарантийный портфель клиентов среднего и малого бизнеса по итогам прошлого года составил 641 млрд руб.

В 2023 году клиенты ВТБ получили возможность онлайн-оформления в личном кабинете «Бизнес-платформы» всех видов гарантий до 500 млн руб. Среди них — коммерческие, налоговые и таможенные гарантии, в пользу Фонда развития промышленности и других организаций и фондов, гарантии платежа, оплаты акций и другое.

Быстрые гарантии в рамках госзакупок и коммерческих контрактов можно оформить дистанционно на сумму до 75 млн руб. и получить в течение двух часов, рассказал Еременко. Услуга пользуется большой популярностью среди клиентов малого бизнеса. 52% объема гарантий оформляли на исполнение контрактов, еще более четверти пришлось на гарантии возврата аванса.

«Стратегическая неделя ВТБ» проходит с 26 февраля по 1 марта. В ее рамках банк представит новую стратегию на 2024–2026 годы по ряду направлений, в числе которых средний и малый бизнес.

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