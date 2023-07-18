В Красноярске задержали подозреваемого в изнасиловании пенсионерки

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярске задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 64-летней пенсионерки, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия в телеграм-канале.

Мужчину задержали в одном из городских общежитий. По версии следствия, 2 июля он поехал вместе с потерпевшей в деревню под предлогом сбора ягод. Отмечается, что подозреваемый знал женщину ранее. Следствие полагает, что по пути мужчина, угрожая убийством, изнасиловал ее около кладбища Бадалык на севере города.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК (изнасилование с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, или совершенное с особой жестокостью). Впоследствии 39-летнего подозреваемого задержали в общежитии на улице Норильская в Октябрьском районе Красноярска. В случае если мужчину признают виновным, ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

Подозреваемый сознался в содеянном, сообщили в Следственном комитете. На видео допроса, которое опубликовала пресс-служба регионального управления МВД, мужчина допускает, что его задержали за изнасилование.

Как сообщает портал NGS24, свой поступок подозреваемый объяснил тем, что был пьян. По данным издания, мужчина уже был осужден в 2013 году за убийство жены. В 2021-м он вышел на свободу.