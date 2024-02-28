АСВ назвал сроки выплат вкладчикам банка «Гефест»

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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты вкладчикам банка «Гефест», у которого 28 февраля Центральный банк отозвал лицензию, не раньше 13 марта, говорится на сайте агентства.

По данным отчетности банка на 1 февраля 2024 года, страховая ответственность агентства предварительно оценивается в размере 181,2 млн руб. — столько должны выплатить вкладчикам «Гефеста».

Департамент общественных связей агентства назвал отзыв лицензии страховым случаем. «Приказом Банка России от 28 февраля 2024 года № ОД-322 в банк назначена временная администрация, функции которой возложены на агентство. Временная администрация будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора», — пояснили в корпорации.

«Гефест» стал вторым за неделю банком, у которого Центробанк отозвал лицензию после длительного перерыва. Ранее ЦБ пошел на такую меру в отношении QIWI Банка, а до этого не отзывал лицензий полтора года.

«Гефест» основали в 1990 году на базе Агропромбанка. Его капитал, согласно отчетности, по состоянию на 1 февраля 2024 года составил 306,7 млн руб.

В Центробанке заявили, что «Гефест» нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, а также требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Бизнес организации долгое время был убыточным, более 60% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды.