США поразили 230 объектов хуситов в Йемене в ответ на удары в Красном море

В Пентагоне рассказали, по скольким объектам хуситов были нанесены удары

Американские военные нанесли удары в совокупности по 230 объектам хуситов в Йемене в ответ на нападения на судна в Красном море, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заместителя помощника министра обороны по делам Ближнего Востока Дэниела Шапиро.

По словам Шапиро, военнослужащие США перехватили корабли, перевозившие летальное оружие и запчасти для дронов из Ирана, а также ракетные боеголовки, противотанковые ракетные комплексы и др.

Шапиро отметил, что помощь со стороны Тегерана была «явным нарушением международного права», а хуситы стремятся выдержать противостояние с помощью оставшегося запаса оружия. Несмотря на это, добавил Шапиро, удары США по объектам хуситов, вероятно, уничтожили сотни единиц вооружений.

После начала конфликта Израиля и ХАМАС в октябре 2023 года хуситы объявили о намерении атаковать корабли и суда, связанные с еврейским государством. Однако ударам подверглись также коммерческие суда третьих стран. Грузоперевозчики оказались вынуждены выбирать обходные маршруты.

С декабря 2023 года международная коалиция во главе с США объявила о проведении в регионе операции «Страж процветания» в целях обеспечения безопасности судов. С января 2024 года США и Великобритания наносят удары по объектам йеменских хуситов.