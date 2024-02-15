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Ford счел китайские электромобили «колоссальной» конкурентной угрозой

Ford счел колоссальной конкурентной угрозой недорогие китайские электромобили
Фото: VCG / Getty Images
Фото: VCG / Getty Images

Американский автопроизводитель Ford Motor Company рассматривает недорогие китайские электромобили как «колоссальную» конкурентную угрозу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главного операционного директора подразделения Ford Electric Vehicles Марина Гьяджа.

«Они [Китай] опережают нас в этой технологии», — сказал он. По мнению Гьяджа, китайские электромобили скоро появятся на рынке в США, поэтому Ford нужно «привести себя в форму» и начать лучше работать над своими моделями. «Иначе у нас как компании нет будущего», — подчеркнул он.

По данным Bloomberg, Ford решил изменить стратегию, касающуюся электромобилей, поскольку основная часть потребителей в США отказывается от дорогих моделей. Главный исполнительный директор Джим Фарли ранее заявил, что компания работает над недорогими электромобилями, чтобы составить конкуренцию китайским аналогам.

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Как рассказал Гьяджа, Ford ожидает, что китайские компании построят заводы в Мексике, чтобы не платить пошлину в 27,5%, установленную в США на электромобили, произведенные в Китае.

«Если бы я сейчас сидел в Китае и управлял китайским OEM-производителем (Original equipment manufacturer, производителем оригинального оборудования. — РБК), я бы искал землю в Мексике», — сказал он. Гьяджа объяснил это наличием базы поставщиков, низкой стоимостью строительства и рабочей силы, а также напомнил о соглашении о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой.

В последнем квартале 2023 года китайский концерн BYD Co Ltd стал лидером по продажам электромобилей, обогнав американскую Tesla. Компания из Китая с октября по ноябрь продала 526,4 тыс. электромобилей, а Tesla — 484,5 тыс. Американская компания была лидером в сегменте электромобилей с 2018 года.

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