Шесть человек погибли и один пострадал в ДТП с двумя машинами под Саратовом

Шесть человек погибли и один пострадал в ДТП в Саратовской области

В Лысогорском районе Саратовской области произошло ДТП с участием двух автомобилей, в котором погибли шесть человек, сообщил глава управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в телеграм-канале.

Он уточнил, что все погибшие — мужчины.

Авария произошла близ поворота на поселок Гремячий около 00:15 по местному времени (23:15 мск 27 февраля). Столкнулись автомобили ВАЗ-2112 и Lada Granta.

Как сообщил начальник службы спасения Саратовской области Никита Зрада, в аварии также пострадал мужчина 1979 года рождения, его госпитализировали.

Проверку по факту произошедшего начало региональное управление МВД.

Ранее, 17 февраля, ДТП с участием трех машин произошло на северо-западе Москвы. Автомобиль Mazda столкнулся с двумя легковушками, в результате пострадали пять человек, в том числе трое детей.