Ефимов сообщил о торгах на право редевелопмента участка в Фили-Давыдково

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО Москвы)

Столичные власти выставили на аукцион право комплексного развития участка по Староволынской улице в районе Фили-Давыдково. Заявки принимаются до 11 апреля включительно, сами торги пройдут 23 апреля. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В настоящий момент участок площадью почти 8 га пустует, в связи с чем реорганизация пройдет по программе комплексного развития незастроенных территорий (КРНТ) — нового вида уже привычной программы редевелопмента, который Москва развивает с конца прошлого года. Отличия КРНТ от КРТ состоят в том, что подлежащий редевелопменту участок находится в городской собственности и свободен от построек и прав третьих лиц. Это удешевляет и ускоряет процесс реорганизации.

По плану на участке по Староволынской улице будет построено около 300 тыс. кв. м недвижимости — примерно поровну это будет жилье и общественно-деловая инфраструктура. Инвестиции в этот проект заммэра Ефимов оценивает на уровне 100 млрд руб., тогда как бюджетный эффект составит около 2 млрд руб. ежегодно. «Кроме того, реализация проекта позволит создать не менее 4 тыс. новых рабочих мест», — добавил чиновник.

Староволынская улица находится в экологически благоприятном районе — проходит через Матвеевский лес и долину реки Сетунь. Сам же участок обладает хорошей транспортной доступностью: поблизости проходят Минская улица и проспект Генерала Дорохова, также рядом располагаются станция «Минская» Солнцевской линии метро и одноименная платформа городской электрички МЦД-4.