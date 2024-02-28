 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

Ефимов сообщил о торгах на право редевелопмента участка в Фили-Давыдково

Сюжет
Новости Москвы
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО Москвы)

Столичные власти выставили на аукцион право комплексного развития участка по Староволынской улице в районе Фили-Давыдково. Заявки принимаются до 11 апреля включительно, сами торги пройдут 23 апреля. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В настоящий момент участок площадью почти 8 га пустует, в связи с чем реорганизация пройдет по программе комплексного развития незастроенных территорий (КРНТ) — нового вида уже привычной программы редевелопмента, который Москва развивает с конца прошлого года. Отличия КРНТ от КРТ состоят в том, что подлежащий редевелопменту участок находится в городской собственности и свободен от построек и прав третьих лиц. Это удешевляет и ускоряет процесс реорганизации.

По плану на участке по Староволынской улице будет построено около 300 тыс. кв. м недвижимости — примерно поровну это будет жилье и общественно-деловая инфраструктура. Инвестиции в этот проект заммэра Ефимов оценивает на уровне 100 млрд руб., тогда как бюджетный эффект составит около 2 млрд руб. ежегодно. «Кроме того, реализация проекта позволит создать не менее 4 тыс. новых рабочих мест», — добавил чиновник.

Староволынская улица находится в экологически благоприятном районе — проходит через Матвеевский лес и долину реки Сетунь. Сам же участок обладает хорошей транспортной доступностью: поблизости проходят Минская улица и проспект Генерала Дорохова, также рядом располагаются станция «Минская» Солнцевской линии метро и одноименная платформа городской электрички МЦД-4.

Канцлер Австрии допустил мирные переговоры по Украине с участием Путина

Шольц выступил против поставок Украине дальнобойных ракет. Подробности

Актера из «Глухаря» заочно приговорили к пожизненному сроку

Боррель признал «окончательное завершение эпохи доминирования Запада»

Путин подписал закон о самозапрете на получение кредитов. Как это будет работать

Протестующие фермеры заблокировали движение в Брюсселе. Видео

В правительстве одобрили создание в России гибридных колоний. Что это такое

Снегопады продолжатся: в Гидрометцентре дали прогноз на март

У дилеров появились французские машины китайской сборки. Названы цены

ТНТ перезапустит «Наша Russia». Что известно

Почему карьера в России заканчивается в 30 лет

Сколько дивидендов заплатит Мосбиржа? Расчет «РБК Инвестиций»
Теги
редевелопмент Фили Москва Сетунь Владимир Ефимов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 99,92 (-0,26) Инвестиции, 27 фев, 16:39 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 92,04 (-0,59) Инвестиции, 27 фев, 16:39
Суд в Гонконге рассмотрит дело о ликвидации застройщика Country Garden Инвестиции, 10:16
АСВ назвал сроки выплат вкладчикам банка «Гефест» Финансы, 10:06
Статья о госизмене: когда это может напрямую затронуть ваш бизнес Pro, 09:53
Медведев описал «политический паноптикум» и ощутил скорый апокалипсис Политика, 09:46
В ДНР сообщили о минимум пяти танках Abrams под Авдеевкой Политика, 09:41
Подборка доступных квартир в пределах МКАД РБК и ПИК, 09:41
Умер Николай Рыжков Политика, 09:20
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Почему люди верят лжецам: 5 главных феноменов Pro, 09:20
Ефимов сообщил о торгах на право редевелопмента участка в Фили-Давыдково Город, 09:06
Агентства изменят договоры с блогерами из-за запрета рекламы у иноагентов Технологии и медиа, 09:00
США выдвинули Израилю условие по дальнейшим поставкам оружия Политика, 08:59
3 факта перед стартом торгов на Мосбирже. Что важно знать инвестору Инвестиции, 08:58
Цифра дня | ВТБ, 252618, 28/02 08:51
Взлет до $200 тыс. Почему Кийосаки и крупные инвестдома ставят на биткоин Pro, 08:47