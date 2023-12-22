Ефимов анонсировал расширение программы редевелопмента территорий

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Власти Москвы приняли решение расширить действующую уже три года программу редевелопмента, создав еще один ее вид — комплексное развитие незастроенных территорий (КРНТ). Ее главное отличие от привычной программы КРТ в том, что реорганизации подвергаются не бывшие промзоны, а пустыри — соответственно, время и средства на демонтаж старых зданий не требуются, и участок возвращается в экономический оборот столицы еще быстрее. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Второй важный критерий КРНТ — подлежащие редевелопменту участки должны находиться в городской собственности и быть свободны не только от сооружений, но и от прав третьих лиц. Тем самым этап направления уведомления правообладателю с предложением реорганизовать участки пропускается, что дополнительно ускоряет процесс редевелопмента.

При этом, подчеркивают в мэрии, все юридические формальности должны соблюдаться, и застройка может осуществляться только по факту подготовки документации по планировке территории. «По незастроенным участкам тоже будут заключаться договоры с четкими сроками их реализации, параметрами развития территорий и обязательствами инвесторов», — подчеркнул Ефимов.

Третье отличие программы КРНТ: поскольку участок не застроен и не принадлежит частным лицам, потенциальному застройщику не придется нести расходы за выкуп самой территории и сооружений на ней, подчеркивает глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.