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Во Франции начали проверку из-за изъятого из дома Алена Делона оружия

Прокуратура Франции начала проверку из-за изъятого из дома Алена Делона оружия
На вилле Алена Делона обнаружили тир, а также свыше 70 единиц оружия. Прокуратура начала проверку по факту незаконного приобретения
Ален Делон
Ален Делон (Фото: Eamonn M. McCormack / Getty Images)

Прокуратура Франции начала предварительное расследование из-за оружия, изъятого с виллы 88-летнего актера Алена Делона в департаменте Луаре, следует из заявления прокурора округа Монтаржи Жан-Седрика Го в соцсети X.

«Открыто предварительное расследование по статьям о незаконном хранении, приобретении и владении оружием категорий A, B и C», — говорится в коммюнике.

В соответствии с французским законодательством, оружие подразделяется на четыре категории:

  • А — оружие, владеть которым частным лицам запрещено (боевое оружие, гранаты);
  • B — оружие, на которое можно получить разрешение (пистолеты, гладкоствольное оружие);
  • C — оружие, на которое требуется декларация (травматический пистолет, оружие для спортивной стрельбы);
  • D — предметы, потенциально представляющие опасность для общества (нож, дубинка).

Ранее жандармы провели обыск в доме Делона в коммуне Души, в ходе которого изъяли 72 образца огнестрельного оружия, а также свыше 3 тыс. боеприпасов к нему. Кроме того, полиция установила, что в доме актера был оборудован тир. Вместе с тем у Делона не было разрешения на хранение оружия. Обыск был произведен 22 февраля, его инициировал судья по делам опеки.

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Ален Делон

Об увлечении Делона огнестрельным оружием рассказала в интервью его дочь Анушка, напоминает газета Le Parisien. Актриса говорила, что у ее отца «целая коллекция» оружия.

Недавнее расследование — не первый оружейный скандал, связанный с именем Алена Делона. В 2013 году его младший сын Ален-Фабьен был приговорен к пяти месяцам условно. Наказание было связано с тем, что в 2011 году на вечеринке в Женеве, которую устроил на тот момент 16-летний Ален-Фабьен, его сверстница получила огнестрельное ранение в живот. Причиной случайного выстрела стало то, что сын Делона не поделил пистолет с другим участником вечеринки.

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Алексей Браверман
Франция Ален Делон огнестрельное оружие
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