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Суд запретил Алену Делону продавать недвижимость

Ален Делон
Ален Делон (Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images)

Суд во Франции ограничил в дееспособности 88-летнего Алена Делона, актер не сможет совершать юридически значимые действия, например, продавать недвижимость, передает BFMTV.

Материал дополняется.

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