Польские фермеры пригнали в Варшаву Agro Abrams. Видео

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Польские фермеры проводят в Варшаве очередную акцию протеста против приостановки пошлин на ввоз сельхозпродукции с Украины. По одной из улиц проехал трактор с прицепом, на котором стоял сделанный из сена танк с табличкой Agro Abrams, сообщает польское издание Gazeta.

Акцию протеста назвали «Звездный марш». Участие в ней, судя по фото, принимают как пешеходы с флагами Польши в руках, так и водители на тракторах. Также к фермерами собирались присоединиться шахтеры, пишет Onet. Кроме Варшавы, протестующие планировали заблокировать более 170 локаций, в том числе города Белосток, Люблин, Познань и Гдыня, отмечает Radio Maryja.

Глава польской профсоюзной организации «Фермеры и сельскохозяйственные организации» Славомир Издебский рассказал, что демонстранты рассчитывают, что их делегацию примут спикер Сейма Шимон Холовня и премьер-министр Дональд Туск.