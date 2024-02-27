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Военная операция на Украине ,  
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На Украине задержали подростка, кричавшего «Ахмат — сила!» под выстрелы

ТСН: СБУ задержала подростка, кричавшего «Ахмат — сила!» на дне рождения
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: пресс-служба СБУ
Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины и Нацполиция задержали молодого человека, который в Киевской области отметил день рождения стрельбой в воздух и выкриками «Ахмат — сила!», сообщила пресс-служба СБУ.

«По данному факту правоохранители провели неотложные комплексные мероприятия, в результате которых задержан автор антиукраинского видео», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в ходе обысков в доме задержанного нашли мобильный телефон, «на который он записывал враждебные лозунги». Кроме того, украинские силовики изъяли у него оружие, из которого велась стрельба на вечеринке. В настоящий момент молодому человеку собираются сообщить о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), а также избрать ему меру пресечения.

Расследование случившегося продолжается, «злоумышленникам» грозит до 7 лет лишения свободы, отметили в СБУ.

Ранее 27 февраля ТСН опубликовал видео, на котором молодой человек говорит, что в ночь с 24 на 25 февраля праздновал свой день рождения и «позволил себе» крикнуть «Ахмат — сила!». После этого он принес свои извинения народу Украины. Слева от извинявшегося стоял сотрудник СБУ в балаклаве.

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Об инциденте с лозунгом 27 февраля со ссылкой на местные телеграм-каналы сообщила «Страна.ua». Издание приложило видео из соцсетей участника компании. Портал также отметил, что восклицание прозвучало на празднике в честь 18-летия одного из молодых людей. «Страна» уточнила, что выкрики и стрельба звучали после начала комендантского часа, когда гражданам Украины в ряде областей, в том числе Киевской, нельзя находиться на улице.

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Российский телеграм-канал Baza привел подробности случившегося. По его данным, инцидент произошел во время празднования 18-летия Давида Германа. Это сын Бориса Германа, директора украинско-немецкого оружейного предприятия «Шмайсер», отсидевшего чуть больше года по обвинению в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко (признан Минюстом иноагентом).

Лозунг «Ахмат — сила!» часто используют чеченские подразделения, принимающие участие в военной операции на Украине. Он отсылает к погибшему в 2004 году в результате теракта главе Чечни Ахмату Кадырову, отцу нынешнего руководителя республики Рамзана Кадырова.

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Украина СБУ Национальная полиция Украины подростки Ахмат Кадыров
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