Минцифры сообщило о восстановлении работы Telegram и соцсетей после сбоя
Работа мессенджера Telegram и других сервисов после сбоя постепенно восстанавливается, сообщила пресс-служба Минцифры в телеграм-канале.
«Мы совместно с Роскомнадзором проводим работу над установлением причины инцидента. Будем держать вас в курсе ситуации», — говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что сети российских операторов связи «работают штатно», но при этом они отмечают снижение трафика в Telegram и других сервисах.
Около 12:45 мск в работе мобильного приложения и в десктопной версии Telegram возникли проблемы с загрузкой. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), который работает при Роскомнадзоре сообщил, что сбой ощутили пользователи из Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Волгограда, Самары и других городов. Также проблемы с работой мессенджера зафиксировали в США, Германии и других странах.
Источник РБК в одном из операторов связи рассказал, что сбои в работе наблюдались у WhatsApp и Viber. Корреспонденты РБК заметили проблемы с работой WhatsApp и Zoom.
«ВымпелКом» (бренд «Билайн»), Tele2 и «МегаФон» сообщили около 13:30 мск, что их сеть работает в штатном режиме.
Канцлер Австрии допустил мирные переговоры по Украине с участием Путина
Шольц выступил против поставок Украине дальнобойных ракет. Подробности
Актера из «Глухаря» заочно приговорили к пожизненному сроку
Боррель признал «окончательное завершение эпохи доминирования Запада»
Путин подписал закон о самозапрете на получение кредитов. Как это будет работать
Протестующие фермеры заблокировали движение в Брюсселе. Видео
В правительстве одобрили создание в России гибридных колоний. Что это такое
Снегопады продолжатся: в Гидрометцентре дали прогноз на март
У дилеров появились французские машины китайской сборки. Названы цены
ТНТ перезапустит «Наша Russia». Что известно
Названа дата премьеры комедии «Холоп-2»
Почему карьера в России заканчивается в 30 лет
Сколько дивидендов заплатит Мосбиржа? Расчет «РБК Инвестиций»