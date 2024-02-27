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Технологии и медиа ,  
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Минцифры сообщило о восстановлении работы Telegram и соцсетей после сбоя

Минцифры сообщило о восстановлении работы Telegram и других сервисов после сбоя
Фото: Jens Bittner / dpa / ТАСС
Фото: Jens Bittner / dpa / ТАСС

Работа мессенджера Telegram и других сервисов после сбоя постепенно восстанавливается, сообщила пресс-служба Минцифры в телеграм-канале.

«Мы совместно с Роскомнадзором проводим работу над установлением причины инцидента. Будем держать вас в курсе ситуации», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что сети российских операторов связи «работают штатно», но при этом они отмечают снижение трафика в Telegram и других сервисах.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Около 12:45 мск в работе мобильного приложения и в десктопной версии Telegram возникли проблемы с загрузкой. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), который работает при Роскомнадзоре сообщил, что сбой ощутили пользователи из Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Волгограда, Самары и других городов. Также проблемы с работой мессенджера зафиксировали в США, Германии и других странах.

Источник РБК в одном из операторов связи рассказал, что сбои в работе наблюдались у WhatsApp и Viber. Корреспонденты РБК заметили проблемы с работой WhatsApp и Zoom.

«ВымпелКом» (бренд «Билайн»), Tele2 и «МегаФон» сообщили около 13:30 мск, что их сеть работает в штатном режиме.

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