Си Цзиньпин похвалил школьников из США за красивые иероглифы и дракона
Китайский лидер Си Цзиньпин ответил на письмо учеников средний школы из штата Айова, которые посетили Китай в конце января, и отправил им новогодние открытки, сообщает China News Service (CNS).
Он поздравил учителей и школьников с праздниками и призвал чаще приезжать в страну по обмену. Си подчеркнул, что в отправленном ему письме были красиво написаны иероглифы и нарисованы китайский дракон, Великая китайская стена и панды.
На саммите АТЭС в Сан-Франциско в ноябре 2023 года США и Китай договорились расширять сотрудничество в сфере образования и культуры, а также увеличить студенческие обмены.
Так, группа из 20 учащихся средней школы Маскатина в штате Айова с 24 по 30 января 2024 года посетили Китай. Студенты побывали в Пекине, Шанхае и провинции Хэбэй. Во время визита в столицу они подарили председателю КНР флаг, на котором иероглифами написали: «Дедушка Си, мы приехали».
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