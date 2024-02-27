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Путин заявил о вкладе русофилов в борьбу с попытками изоляции России

Путин: русофилы внесли вклад в борьбу с попытками Запада изолировать Россию
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / Reuters)

Русофильское движение вносит весомый вклад в борьбу с попытками коллективного Запада изолировать Россию, заявил президент России Владимир Путин в приветствии к участникам и гостям второго конгресса Международного движения русофилов (МДР).

По словам Путина, движение русофилов помогает «разоблачению антироссийских измышлений и пропагандистских мифов». «Ваша благородная деятельность способствует сохранению и упрочению добрых традиций дружбы и взаимного уважения, связывающих россиян с другими народами, сплочению Русского мира», — говорится в обращении президента, опубликованном на сайте Кремля.

Путин отметил, что на конгресс Международного движения русофилов приехали «сотни делегатов более чем из 130 стран со всех континентов». Форум проходит с 26 по 27 февраля. На церемонии открытия мероприятия выступил глава МИД России Сергей Лавров.

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На сайте Международного движения русофилов говорится, что оно было создано в 2023 году. В объединении утверждают, что оно смогло привлечь участников, «не испугавшихся говорить о необходимости создания многополярного мира». Движение также осуждает «развязанную русофобскую кампанию» и выступает за «защиту и продвижение русского культурного и гуманитарного присутствия в современном мире».

В манифесте движения говорится, что МДР — это объединение людей, которые, «движимые теплыми чувствами к России, интересуются ее языком и культурой, стремятся к общению и лучшему взаимопониманию с русским народом, ищут достоверную и идеологически не обремененную информацию об экономической и политической жизни России».

Среди задач движения в российском МИДе назвали уход за связанными с Россией памятниками, издание книг российских авторов и содействие в изучении русского языка.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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