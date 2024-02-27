Пассажира крупного телосложения сняли с рейса «Победы» в Барнауле

Пассажира крупного телосложения сняли с рейса «Победы» из Барнаула в Москву

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Авиакомпания «Победа» отказала мужчине крупного телосложения в перелете из Барнаула в Москву, сообщает «Катунь 24».

По данным телеканала, пассажира сняли с рейса сотрудники полиции, которых вызвали бортпроводники. Причиной конфликта стало то, что мужчина, имеющий «весьма плотное телосложение», не смог пристегнуться.

Как сообщает «Катунь 24», бортпроводники объяснили пассажиру, что он не сможет воспользоваться удлинителем для ремня безопасности, поскольку находится на месте у аварийного выхода. Мужчине предложили пересесть, но он, как заявили сотрудники «Победы», отреагировал на это «бурно» с использованием нецензурных слов. После этого пассажира сняли с рейса.

Мужчиной, которому отказали в перелете, был экс-депутат Алтайского законодательного собрания от КПРФ и бывший член комитета по аграрной политике Артак Махсудян, утверждает телеграм-канал Shot. По его данным, мужчина не смог пристегнуться ремнем у аварийного выхода, но хотел сидеть именно на этом месте, поскольку там больше пространства для ног.

В ответ на требования бортпроводников он начал «дебош» с криками, высказыванием нецензурной лексики и угроз экипажу. Из-за этого Махсудяна сняли с рейса, пишет Shot.

Московская транспортная прокуратура сообщила о начале проверки из-за данных об отказе пассажиру в авиаперелете. Ведомство проверит все обстоятельства случившегося и даст оценку действиям работников авиакомпании.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу «Победы».