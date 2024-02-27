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В Крыму оценили ущерб бюджету от энергетической блокады региона в ₽3 трлн

В Крыму оценили ущерб бюджету от энергетической блокады полуострова в ₽3 трлн
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Сумма ущерба бюджету Крыма из-за энергетической блокады полуострова со стороны Украины превысила 3 трлн руб. Об этом заявил «РИА Новости» сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.

«Три триллиона 156 миллиардов 605 миллионов рублей — предварительные расчеты показывают нанесенный ущерб всей бюджетной системе. Эти документы рабочая группа передает представителю правового управления совета министров Республики Крым для подготовки искового заявления», — сказал Трофимов.

Кроме того, общественная палата Крыма готовит иски от местных жителей. По предварительной оценке, общая сумма ущерба составляет около 2 трлн руб., сказал глава парламента республики Владимир Константинов. Заявления подадут также и пострадавшие от отключения электричества юридические лица, добавил Трофимов.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Дело будет рассматриваться в Арбитражном суде Крыма, уточнил парламентарий. Ответчиками, по его словам, будут кабинет министров и Министерство энергетики Украины, а также «Укрэнерго».

Крым был полностью обесточен в результате энергоблокады в ноябре 2015 года, после того как с украинской стороны подорвали ведущие на полуостров линии электропередачи. Без света тогда остались около 2 млн человек, власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Украина возобновила подачу энергии в Крым в начале декабря того же года.

Глава Крыма Сергей Аксенов в феврале 2016 года говорил, что крымские предприятия из-за отключения энергии понесли ущерб в размере около 480 млн руб.

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Крым энергетика ущерб энергоблокада Крыма
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