«Яндекс» запустил вход в сервисы по лицу или отпечатку пальца

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Входить в сервисы «Яндекса» и внешние сайты теперь можно по отпечатку пальца или распознаванию лица, сообщили РБК в компании.

Новый беспарольный способ входа стал доступен благодаря интеграции веб-стандарта WebAuthn. Он не позволяет воспроизвести ключ со стороннего устройства или подделать изображение лица или отпечаток.

В компании подчеркнули, что «Яндекс ID» не имеет доступа к информации о лице и отпечатке пользователя — эти данные хранятся на устройстве и никуда не передаются.

Для подтверждения доступа к аккаунту можно использовать не только смартфоны, но и другие устройства. Чтобы подключить новую функцию, необходимо войти в личный кабинет ID и создать ключ для конкретного девайса в разделе «Вход по лицу или отпечатку». Для одного аккаунта можно создать до 10 ключей на разных устройствах.

В «Яндекс ID» доступны и другие беспарольные способы входа — по одноразовому коду из приложения «Яндекс Ключ», по QR-коду и с помощью выбора картинки.

«Яндекс ID» — это единый аккаунт для входа в сервисы «Яндекса» и более 27 тыс. других сайтов и приложений. ID объединяет важные данные и помогает использовать их для заполнения, включая контакты, платежные данные, адреса, документы.